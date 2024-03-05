2024-03-05 23:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بعنصر إرهابي وآخر بتاجر بالمخدرات في محافظتي بابل والمثنى. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بمتابعة ميدانية دقيقة تهدف إلى ملاحقة فلول العصابات الإرهابية والقصاص منهم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبالتعاون مع الفرقة الرابعة […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تطيح بإرهابي وتاجر مخدرات في بابل والمثنى أولاً على ايرث نيوز.