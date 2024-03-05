2024-03-05 23:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات التربوية الأهلية التي لم تقم حتى الآن بتجديد إجازتها. وذكرت بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها ايرث نيوز “ستتحمل المديريات العامة للتربية مسؤولية عدم تشكيل لجان متابعة بحق المدارس المتلكئة في التجديد”.

ظهرت المقالة بالوثيقة.. التربية تُشكل لجان تحقيقية بحق المؤسسات التربوية الأهلية التي لم تقم حتى الآن بتجديد إجازتها أولاً على ايرث نيوز.