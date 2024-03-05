2024-03-05 23:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لحسم الرئيس الجديد لمجلس النواب ومناقشة إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق. وذكر مصدر سياسي مطلع، لوكالة إيرث نيوز، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعا في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي لمناقشة تحديد جلسة اختيار رئيس البرلمان ودعم أي من المرشحين والاطلاع على اخر نتائج المفاوضات ما بين بغداد […]

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا.. حسم خليفة الحلبوسي وإنهاء مهام التحالف الدولي على الطاولة أولاً على ايرث نيوز.