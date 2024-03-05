2024-03-05 23:12:11 - المصدر: منصة إيشان

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً جديداً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد. وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن “منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي ضم اجتماعا جديداً للإطار التنسيقي لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية”. وأضافت، أن “الاجتماع ناقش تحديد جلسة لاختيار رئيس مجلس النواب، إضافة إلى نتائج المفاوضات ما بين بغداد وواشنطن […]

ظهرت المقالة اجتماع جديد للإطار التنسيقي بحضور السوداني.. ملفان مهمان يعقدان المفاوضات أولاً على Eishan.