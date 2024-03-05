وزير الخارجية يؤكد استعداد بغداد لاستضافة اجتماعات لجنة الاتصال بشأن سوريا

2024-03-05 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ، استعداد بغداد لاستضافة اجتماعات لجنة الاتصال المنبثقة عن الجامعة العربية الخاصة بسوريا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل اليوم الثلاثاء نظيره السوري فيصل المقداد، وذلك خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في اجتماع الدورة العادية (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري."وأضاف، أنه "جرى في مستهل اللقاء مناقشة تفاقم الأوضاع في غزة، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وتم استعراض ومناقشة المواضيع المطروحة على أجندة القمة العربية في دورتها الـ (33) التي ستستضيفها البحرين" .وشدد الوزير، بحسب البيان، على "ضرورة اتخاذ موقف عربي مشترك وثابت لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة"، مؤكداً ان "فلسطين تُعد القضية المركزية للعرب".كما اشار الوزير الى "ضرورة انعقاد اجتماع لجنة الاتصال المنبثقة عن الجامعة العربية الخاصة بسوريا وضرورة عقد اجتماعها في القريب العاجل"، مبدياً "استعداد بغداد لإستضافة اللجنة".