النفط تعلن توزيع مادة النفط الأبيض عن طريق البطاقة الإلكترونية بنصف قيمتها

2024-03-05 23:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة توزيع بغداد في شركة توزيع المنتجات النفطية المباشرة بتوزيع مادة النفط الابيض على المواطنين في محافظة بغداد عن طريق البطاقة المصرفية بنصف قيمة المنتوج.وقال مدير هيئة توزيع بغداد محمد شبر في بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الشركة العالمية للبطاقة الذكية منحت دعماً لكل مواطن يستلم حصته من مادة النفط الابيض عن طريق البطاقة الإلكترونية لمصرف الرافدين بنصف قيمة المنتوج ولمدة شهر، وسيتم إحتساب حصة المواطن من مادة النفط لكمية (100) لتر بقيمة (7.500) الف دينار في حالة استخدام البطاقة الإلكترونية".ودعت هيئة توزيع بغداد، المواطنين إلى "الأسراع باقتناء بطاقة الدفع المصرفية والتسجيل عن طريق تطبيق خدمات (Qi) المصرفية"، مؤكدة ان "اخر موعد للعمل بالبطاقة الورقية سيكون بتاريخ 2024/5/1".