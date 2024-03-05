2024-03-05 23:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” اليوم الثلاثاء، “تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة”. وقالت في بيان: “نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو […]

ظهرت المقالة الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.