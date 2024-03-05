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الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر

الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر
2024-03-05 23:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” اليوم الثلاثاء، “تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة”. وقالت في بيان: “نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو […]

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