2024-03-05 23:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للمتقاعدين لشهر رمضان.وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني … وبالنظر لقرب حلول شهر رمضان المبارك …تعلن هيأة التقاعد الوطنية عن تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر رمضان المبارك ( لشهر واحد […]

ظهرت المقالة بعد الرافدين والرشيد.. هيئة التقاعد تؤجل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف لشهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.