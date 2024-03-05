2024-03-05 23:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، اليوم الثلاثاء، ان العراق لا يحتاج قوات اجنبية بل يحتاج استثمار وإعمار وتنمية، مبينا ان قوات التحالف الدولي ستبقى في خطر ما لم تكن هناك جدية في خروج القوات الاجنبية ضمن سقف زمني واضح أقصاه نهاية عام 2024. وأوضح الدفاعي في تصريح تلفزيوني وتابعته […]

ظهرت المقالة المجلس الأعلى الاسلامي: قوات التحالف ستبقى في خطر ما لم تكن هناك جدية في خروجها أولاً على ايرث نيوز.