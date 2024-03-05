2024-03-05 23:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضبط منزل في العاصمة بغداد يحتوي على ورشة لصناعة لوحات مرورية. وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته إيرث نيوز، انه “ووفق معلومات ومتابعة أمنية دقيقة، تمكنت مفارز اللواء الاول شرطة اتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على مُتهم وفق أحكام المادتين (289-298 تزوير)”. […]

ظهرت المقالة في بغداد.. ضبط ورشة لتزوير اللوحات المرورية داخل منزل واعتقال صاحبه أولاً على ايرث نيوز.