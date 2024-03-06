النفط تعلن المباشرة بتوزيعه في بغداد عن طريق البطاقة المصرفية

2024-03-06 00:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة توزيع بغداد في شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، (5 آذار 2024)، المباشرة بتوزيع مادة النفط الأبيض على المواطنين في محافظة بغداد عن طريق البطاقة المصرفية.

وقال مدير هيئة توزيع بغداد محمد شبر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشركة العالمية للبطاقة الذكية منحت دعماً لكل مواطن يستلم حصته من مادة النفط الابيض عن طريق البطاقة الإلكترونية لمصرف الرافدين بنصف قيمة المنتوج ولمدة شهر، وسيتم إحتساب حصة المواطن من مادة النفط لكمية (100) لتر بقيمة 7500 دينار في حالة استخدام البطاقة الإلكترونية".

ودعت هيئة توزيع بغداد "المواطنين إلى الإسراع باقتناء بطاقة الدفع المصرفية والتسجيل عن طريق تطبيق خدمات (Qi) المصرفية".

ونوهت الى، ان "آخر موعد للعمل بالبطاقة الورقية سيكون بتاريخ 2024/5/1".