2024-03-06 00:00:14 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” اليوم الثلاثاء، “تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة”. وقالت في بيان: “نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو […]

ظهرت المقالة بصواريخ وطائرات مسيرة.. الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر أولاً على Eishan.