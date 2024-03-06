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بصواريخ وطائرات مسيرة.. الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

بصواريخ وطائرات مسيرة.. الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
بصواريخ وطائرات مسيرة.. الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
2024-03-06 00:00:14 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” اليوم الثلاثاء، “تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة”. وقالت في بيان: “نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو […]

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