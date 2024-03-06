الاتحاد العراقي ينعي بطل العرب بالشطرنج

2024-03-06 00:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نعى الاتحاد العراقي للشطرنج، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة بطل العراق والعرب اللاعب السابق نوح علي حسين الذي لقي مصرعه جراء حادث سير في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير لوكالة شفق نيوز، إن "البطل السابق نوح علي حسين توفي إثر حادث دهس في أربيل وقد تم نقله للمستشفى وأدخل في العناية المركزة لكنه توفي بعدها بفترة قصيرة".

وبين أن "الراحل حاصل على لقب أستاذ في الشطرنج، وتربع على لقب اللعبة محلياً لسنوات طويلة، كما حاز على بطولات دولية عديدة منها بطولات عربية".

وأشار إلى أن "الاتحاد ينعي الراحل ويسأل الله أن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".