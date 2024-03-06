2024-03-06 00:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بإصابة سبعة أشخاص بحادث سير على طريق تكريت – سامراء، فيما أصيب ثلاثة طلاب بحادث آخر في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام حصل بين مركبتين الأولى نوع (بيك آب) والثانية صالون على طريق تكريت - سامراء بمحافظة صلاح الدين بسبب الاجتياز الخاطئ من قبل سائق المركبة الصالون، وأدى إلى إصابة سبعة أشخاص".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي السياق، أبلغ مصدر أمني في ديالى وكالة شفق نيوز، بأن "ثلاثة طلاب من جامعة ديالى أصيبوا إصابات بلغية بحادث سير على طريق الجامعة أثناء عودتهم من مدينة بعقوبة إلى الأقسام الداخلية للمبيت وهم من محافظات أخرى".

وأضاف أنه "تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".