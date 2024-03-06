في محافظتين.. أب يبيع "كلية" ابنه وإصابة شخصين بنيران مسلحين مجهولين

2024-03-06 00:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أب قام بإجبار ابنه على بيع إحدى كليتيه، فيما أصيب شخصان بنيران مسلحين مجهولين في كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص من سكنة قضاء قلعة صالح جنوبي محافظة ميسان بإجبار أحد أبناءه والذي يبلغ من العمر 22 عاماً بالسفر تحت حجج وذرائع مختلفة منها من أجل النزهة، وبعد وصولهما إلى الجهة المقصودة اقتاد الأب ابنه لإحدى المستشفيات والتي كان متفق معهم مسبقاً قام بييع إحدى كليتي ابنه بالإكراه وتحت التخدير.

وأشارت إلى تدوين أقواله بدائياً وقضائياً واعترف صراحة بالتهمة المنسوبة إليه.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإصابة شخصين بجروح إثر إطلاق عيارات نارية عليهما من قبل مجهولين ملثمين يستقلون دراجة نارية في حي الحسابات شمالي كركوك.

وبين أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.