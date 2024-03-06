رئيس الوزراء يدعو لدعم المشروعات المترافقة مع طريق التنمية

2024-03-06 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



شدّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الثلاثاء على أهمية دعم المشروعات المترافقة مع "طريق التنمية".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: إنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعرض خلال استقباله وفد "مؤسسة التمويل الدولية" برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون الشرق الأوسط هالة شيخ روحو، مجالات وآفاق التعاون بين العراق والمؤسسة التي هي إحدى مؤسسات البنك الدولي، منوهاً بمضي الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وإجراءات تحسين البيئة الاستثمارية، فضلاً عن تنفيذ المشاريع المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودعم القطاعات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص.

ودعا السوداني، المؤسسة إلى فتح معهد للتدريب في العراق يتخصص بتطوير العمل المصرفي وإعداد النماذج الاقتصادية للمشاريع، ودعم توجهات القطاع الخاص العراقي في صناعة السمنت والمواد الإنشائية، مع تزايد الطلب إثر المضي بمشاريع المدن الجديدة، فضلاً عن تطوير قابليات الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، التي يعمل العراق على تأسيسها.

وأشار، إلى أهمية دعم المشروعات المترافقة مع مشروع طريق التنمية، فضلاً عن استكمال مناقشة الخطط المعدة لتأهيل مطار بغداد الدولي، التي ترعاها المؤسسة.

من جانبها، أشارت روحو إلى استعداد المؤسسة للتعاون مع العراق في جميع المجالات، مثمنة دور الحكومة في توسعة الإصلاحات، واعتماد مسار يسهم في تقليل انبعاثات الكربون، لافتة إلى الاستمرار بالعمل لإنجاز خطط تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي، ودعم التنمية المستدامة وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية المتنوعة.





