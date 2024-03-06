2024-03-06 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: شيماء رشيد



وعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نواب المكوّن اليزيدي والممثلين عن سنجار خلال زيارته للمنطقة أمس الأول الثلاثاء، بتطبيق البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين إلى مناطقهم- ومنها سنجار- وتوفير الخدمات للمنطقة، ما أحيا الأمل في المنطقة التي تعرَّضت لأبشع هجمة إرهابيَّة في 2014.

وقال عضو مجلس النواب عن المكون اليزيدي، شريف سليمان، في حديث لـ"الصباح": إننا "نُثمّن زيارة السوداني إلى سنجار ولقاءه نواب سنجار وممثلين عن المنطقة لمناقشة أوضاعها وعودة النازحين من أهاليها إلى مناطقهم، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بشأن عودة النازحين وتطبيق البرنامج الحكومي بهذا

الصدد".

وأضاف، "جاءت هذه الزيارة للتأكيد أنَّ سنجار تعرضت لأبشع الجرائم في تاريخها- ولا سيما المكون الإيزيدي- من قبل عصابات داعش الإرهابية، وللتأكيد أيضاً أنَّ الحكومة يجب أن تقوم بواجبها وأن تكون البداية الحقيقية لبناء المنطقة وتوفير الأمان والاستقرار فيها وتوفير السلم المجتمعي، والتأكيد على كل ما يفيد المنطقة في استقرارها وإدامة استقرار الوضع السياسي"، مبيناً أنَّ "رئيس الوزراء لديه إلمام واسع بالموضوع، وقال إنَّ (الحكومة جاءت لحلّ معضلة سنجار والمشكلات الموجودة فيها)".

وتابع، "كما وعد السوداني بعودة النازحين وتعويضهم وتوفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وأن تكون هناك بداية حقيقية لرفع معاناة هذه المنطقة وعودة النازحين إلى مناطقهم بأسرع وقت ممكن، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء والتوصيات الأخيرة"، منوهاً بأنَّ "السوداني بيّن أنَّ الوقت يكفي لتطبيق هذه الأمور وتوفير الأمان والاستقرار في المنطقة".