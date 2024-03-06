مخاوف من تأثير تداعيات البحر الأحمر في تجارة النفط

2024-03-06 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: عماد الإمارة



رأى خبراء اقتصاديون أنَّ تغير أنماط التجارة الدوليَّة بفعل التداعيات العسكريَّة في البحر الأحمر سيترك آثاراً سلبيَّة في التجارة النفطيَّة العراقيَّة بعد أن أدّت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين واتباع طرق وممرات بديلة أطول.

وقال الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي لـ"الصباح": إنَّ التداعيات العسكرية التي تجرى في البحر الأحمر بين جماعة الحوثي في اليمن والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والدول المتحالفة معهما، مهمة للغاية لدول الخليج العربي والعراق ودول آسيا بما فيها الصين والهند باعتبار أنَّ قناة السويس تمثل الممر المائي الناقل للتجارة العالمية.

وأضاف أنَّ الأحداث الجارية في البحر الأحمر ذات أهمية جيوسياسية بالغة التعقيد عالمياً وإقليمياً، إذ تركت آثاراً عميقة في التجارة العالمية والأسواق المالية والنقدية الدولية وشركات التأمين، وتوزعت تلك الآثار بين أطراف التجارة العالمية بسبب الطبيعة المترابطة في ما بينها.



