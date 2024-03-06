الخزعلي يكشف "لأول مرة" عن دور إمارتي في تشكيل حكومة السوداني

2024-03-06 00:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن "وساطة" لدولة الإمارات العربية المتحدة بعملية تشكيل الحكومة العراقية الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.

وقال الخزعلي خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة عبر ملتقى الرافدين 2024، إن "العراق يجب ان يأخذ دوره في حل المشاكل على المستوى العربي والإسلامي".

وأعتبر أن "من عوامل نجاح الحكومة الحالية ان يكون العراق منفتحاً بالعلاقات الدبلوماسية مع الجميع حتى (الأمريكان)"، مردفا بالقول إنه "اثناء فترة الانتقالات لتشكيل حكومة السوداني تم التواصل بوساطة مع الجانب الإماراتي، وهذا أمر لأول مرة أكشف عنه".

كما رأى الخزعلي "أن نجاح العملية السياسية في ظل نظام برلماني يجب ان يكون المنصب لشخصيات سياسية"، مضيفا أن "تجربتنا في حكومة عادل عبد المهدي التكنوقراطية كانت لظروفٍ معينة".

وتشكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بعد نيلها ثقةَ مجلس النواب في 27 تشرين الأول سنة 2022 ، وبعد مضي سنة كاملة على الانتخابات التشريعية في البلاد التي استمرت بدون حكومة أثر الخلافات السياسية، و عقب انسحاب التيار الصدري من سباق تشكيلها.