2024-03-06 01:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مدير هيأة توزيع بغداد محمد شبر، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتوزيع مادة النفط الأبيض بين المواطنين في بغداد عن طريق البطاقة المصرفية. وذكر شبر في بيان تلقته ايرث نيوز ان “الشركة العالمية للبطاقة الذكية منحت دعماً لكل مواطن يستلم حصته من مادة النفط الابيض عن طريق البطاقة الإلكترونية لمصرف الرافدين بنصف قيمة المنتوج ولمدة […]

ظهرت المقالة المباشرة بتوزيع مادة النفط الأبيض بين المواطنين في بغداد عن طريق البطاقة المصرفية أولاً على ايرث نيوز.