باريس والبايرن يتأهلان إلى ربع نهائي الأبطال على حساب سوسيداد ولاتسيو

2024-03-06 01:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ريال سوسيداد الإسباني، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "أنويتا" بإسبانيا، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .واستفاد باريس سان جيرمان من الفوز ذهابا على ملعبه بثنائية نظيفة، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-1 وصعد لربع نهائي البطولة.حسم باريس الشوط الأول 1-0 عبر نجم الفريق كيليان مبابي في الدقيقة 15 وهو الهدف رقم 45 في مسيرة مبابي بدوري أبطال أوروبا، ليكون ثاني أصغر لاعب يصل لهذا الرقم بعد ليونيل ميسي.وفي الشوط الثاني، واصل مبابي التألق ليسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56 ليعتلي صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف بالتساوي مع هاري كين، وقبل النهاية سجل ميكيل مورينو هدف سوسيداد الثاني في الدقيقة 89.وفي مباراة اخرى، نفض بايرن ميونخ عن نفسه غبار عثراته المحلية ونجح في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التفوق على ضيفه لاتسيو الإيطالي بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا في إياب ثمن النهائي.وسجل ثلاثية البايرن هاري كين (39- 66)، وتوماس مولر (45)، ليتأهل العملاق البافاري مستفيدا من خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون رد.