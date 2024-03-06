"المقاومة العراقية" تعلن استهداف مطار حيفا الاسرائيلي

2024-03-06 01:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهداف مطار حيفا الاسرائيلي بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أنها "وضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل ، استهدفت مساء الثلاثاء الموافق 5 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، محطة الكهرباء في مطار حيفا".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت يوم الجمعة الموافق 1 - 3 - 2024، استهداف محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا، بواسطة الطيران المسيّر.