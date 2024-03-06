نوير يعادل إنجاز كاسياس التاريخي

2024-03-06 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحافظ مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، على نظافة شباكه خلال مواجهة لاتسيو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وحقق العملاق البافاري فوزا كبيرا بنتيجة (3-0) على حساب لاتسيو، ليصعد للدور ربع النهائي من المسابقة، رغم خسارته ذهابا في معقل النسور بنتيجة1-0 .وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن نوير بعد انتصار اليوم حافظ على نظافة شباكه 57 مرة في 136 مباراة لعبها بدوري الأبطال.وأضافت أن الحارس الألماني عادل بذلك الرقم القياسي للأسطورة الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق (57 شباك نظيفة في 177 مباراة).ويأتي جيانلويجي بوفون الحارس الأسطوري ليوفنتوس، في المرتبة الثالثة كأكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه ب 52 مباراة.