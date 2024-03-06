2024-03-06 08:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على الأنباء مؤخرا حول اقتراب رحيل نجم الفريق كيليان مبابي نهاية الموسم الحالي 2023-2024. وبلغ باريس سان جيرمان الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوز على مضيفه ريال سوسييداد 2-1 الثلاثاء، في إياب ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وانتشرت العديد من التقارير الصحفية […]

ظهرت المقالة تعليق غامض من ناصر الخليفي على أنباء رحيل مبابي أولاً على ايرث نيوز.