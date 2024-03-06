اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › تعليق غامض من ناصر الخليفي على أنباء رحيل مبابي

تعليق غامض من ناصر الخليفي على أنباء رحيل مبابي

تعليق غامض من ناصر الخليفي على أنباء رحيل مبابي
تعليق غامض من ناصر الخليفي على أنباء رحيل مبابي
2024-03-06 08:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على الأنباء مؤخرا حول اقتراب رحيل نجم الفريق كيليان مبابي نهاية الموسم الحالي 2023-2024. وبلغ باريس سان جيرمان الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوز على مضيفه ريال سوسييداد 2-1 الثلاثاء، في إياب ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وانتشرت العديد من التقارير الصحفية […]

ظهرت المقالة تعليق غامض من ناصر الخليفي على أنباء رحيل مبابي أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز