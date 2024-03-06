2024-03-06 08:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء المبكرة، لكنها تماسكت فوق مستوى 2100 دولار للأونصة، بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية في يونيو المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتباطأ نمو قطاع الخدمات الأميركية قليلا في فبراير […]

ظهرت المقالة فوق 2100 دولار.. الذهب يتخلى عن قيمته التاريخية أولاً على ايرث نيوز.