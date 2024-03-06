اسعار النفط ترتفع بشكل طفيف رغم شح الامدادات

2024-03-06 08:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد انخفاضات ممتدة حيث تجاوزت علامات ضيق العرض وسط تخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين مخاوف نمو الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم. وبحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 82.21 دولارا للبرميل بعد تراجعها في […]

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