العراق يتأثر بمنخفض جوي ربيعي تصاحبه موجة غبار متوسطة الشدة

2024-03-06 08:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال خبير خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، إن منخفضاً جوياً ربيعياً ضعيفاً نسبيا يؤثر في أجواء البلاد هذا اليوم الاربعاء وصباح الخميس.

وقال في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فرص هطول الأمطار ستكون فقط في مدن شمال البلاد ( نينوى ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك ) وايضا صلاح الدين، مردفا بالقول إنه "ربما تشمل العاصمة بغداد وديالى بعض الهطول الخفيف ليلا".

وأضاف أن موجات غبار متوسطة الشدة متوقعة في مناطق غرب وجنوب غرب البلاد بسبب نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية مساء وليل هذا اليوم، وثم انكسارها نحو الشمال الغربي .

وتابع عطية بالقول إن: باقي المدن تعيش اجواء مستقرة لغاية منتصف الأسبوع المقبل.