مقتل رجل وزوجته بهجوم مسلح شمالي ميسان

2024-03-06 09:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بأن هجوما مسلحا أدى لمقتل رجل وزوجته شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على رجل وزوجته في قضاء الكميت شمالي المحافظة، حيث أدى الحادث الى مقتلهما على الفور".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية الاولية تشير الى أن الحادث وقع بسبب ثأر عشائري"، لافتا إلى أن " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".