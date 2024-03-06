الذهب يتخلى عن قمته التاريخية لكنه يتماسك فوق 2100 دولار

2024-03-06 09:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، المبكرة، لكنها تماسكت فوق مستوى 2100 دولار للأونصة، بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الامريكية في يونيو المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وتباطأ نمو قطاع الخدمات الامريكية قليلا في فبراير وسط انخفاض في معدل التوظيف وتراجع الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير.

وحومت عوائد سندات الخزانة الامريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد، مما يزيد الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عوائد.

ووفقا لتطبيق توقعات أسعار الفائدة الخاص بشركة "LSEG" إل.إس.إي.جي يرى المتداولين احتمالا يبلغ 71 بالمئة في إقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في يونيو ارتفاعا من 65 بالمئة صباح الثلاثاء.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائدا.

وينصب تركيز المستثمرين على اليوم الأول لشهادة بأول نصف السنوية أمام الكونجرس حول حالة الاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت البتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى مستوى قياسي الليلة الماضية قبل أن تتراجع بشكل حاد.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التصنيع الأمريكي بشكل أكبر في فبراير وتراجع التضخم تدريجيا، وظلت معنويات المستهلكين ضعيفة.

تحديث الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2124.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 0229 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2132.90 دولار.

وبلغت المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 2141.59 دولار للأونصة خلال الليل أمس الثلاثاء لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 879.46 دولارا للأونصة، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 946.51 دولار، ونزل سعر الفضة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 23.59 دولار للأونصة.