الأنبار .. السجن لمسؤول بالتقاعد لإدانته بفتح قيود الرواتب الوهمية المغلقة لضحايا الإرهاب

2024-03-06 09:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة هدر المال العام، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى اليوم الأربعاء.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم أن "المدان اقدم مع متهمين آخرين من موظفي تقاعد الانبار والمعقبين ومتعاقدي الكي كارد بفتح قيود الرواتب الوهمية المغلقة لضحايا الإرهاب"، لافتاً الى انه "كان يعمل بمنصب مسؤول الحاسبة المركزية في دائرة التقاعد العامة في بغداد".

لافتا إلى أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 315/ الشق الأخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".