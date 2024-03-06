2024-03-06 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعبلغ مشروع مستشفى الطب الرياضي في مجمع وزارة الشباب والرياضة مراحل إنجاز متقدمة من خلال عملية التشطيبات النهائية، تمهيداً للافتتاح والدخول حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.وقال المهندس ثامر عادل من دائرة المهندس المقيم في بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إنه" تم الانتهاء من جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكة، ونحن الان في عملية التأثيث في الطابقين الأول والثاني، وأيضا يتم وضع اللمسات النهائية لواجهة المبنى"، مبيناً أن" المشروع يشكل نقلة نوعية من خلال تقديم الخدمات في الجانبين الصحي والعلاجي للرياضيين وبقية المواطنين".ونقل البيان عن المدير المفوض لشركة روكيل 67 الألمانية المنفذة للمشروع مصطفى محمد، أن" وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، كان له دور كبير في سرعة إنجاز المشروع من خلال التسهيلات التي قدمها للشركة لتجاوز العقبات الإدارية والفنية ، لاسيما ما يتعلق بالاعتماد السندي الخاص بتجهيز المعدات الطبية"، مشيراً الى أن" افتتاح المشروع سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة".وأوضح محمد أن "مشروع مستشفى الطب الرياضي التابع لوزارة الشباب والرياضة سيضم 50 سريراً، فضلاً عن أربع صالات للعمليات وأخرى للط