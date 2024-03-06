انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة

2024-03-06 10:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف ،يوم الأربعاء، مع ارتفاع طفيف بأسعار النفط بالأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 82 سنتا ليصل إلى 76.92دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 82 سنتا ليصل الى 80.22 دولاراً.

و انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد انخفاضات ممتدة حيث تجاوزت علامات ضيق العرض وسط تخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين مخاوف نمو الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم.