البصرة.. تاجر وناقل للمخدرات يقعان بقبضة الأمن والشرطة تعتقل 9 متهمين في محافظتين

2024-03-06 10:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، القبض على متهمين (تاجر وناقل) للمخدرات في محافظة البصرة، فيما اعتقلت 9 متهمين في بغداد وميسان.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية نوعية بالاشتراك مع مركز شرطة كمرك المنفذ من القاء القبض على متهمين (التاجر والناقل) بتجارة المواد المخدرة".

وأضافت "حيث تم ضبط مسافر أجنبي بحوزته مجموعة من المواد المخدرة إضافة إلى وجود نوع جديد لاول مرة يتم إدخالها حسب اعتراف الناقل، والتي على إثرها تم استدراج المتهم الاخر(التاجر) المتواجد خارج البلاد وذلك من خلال تأمين الاتصال بين الناقل والتاجر".

وبين انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وفي حادث منفصل آخر، ذكر بيان لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، تلقته "بغداد اليوم"، أن " مفارز الفرقة الثانية شرطة اتحادية في حي الجامعة ببغداد تمكنت من تنفيذ عملية امنية مباغتة جاءت وفق معلومات ومتابعة استخبارية، تم خلالها القبض على أحد المتهمين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في أحد المطاعم بشارع الربيع".

وأضاف انه "إثر سماع صوت انفجار ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الشعلة تمكنت دورية آلية لمفارز الفرقة بالتعاون مع نجدة الشعلة وبرد فعل سريع تم تطويق محل الحادث والقاء القبض على (متهمين أثنين) قاما برمي "رمانة يدوية" على دار أحد المواطنين اسفرت عن خسائر مادية فقط".

وتابع " كما نفذت مفارز الفرقة ذاتها أمر قضائي بالقبض على (متهم) (بالسرقة) في منطقة الحرية".

ولفت الى انه "في محافظة ميسان أسفر الجهد الأمني المتواصل لمفارز اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على (4) متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) في حي الصدر وعلى متهم مطلوب وفق المادة (430 تهديد) في منطقة مغيربة، وتم إحالة الجميع الى الجهات المختصة".