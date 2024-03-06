المنافذ الحدودية تطيح بتاجر وناقل مواد مخدرة في منفذ الشلامجة

2024-03-06 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بتاجر وناقل مواد مخدرة في منفذ الشلامجة الحدوديوقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز هيئة المنافذ الحدودية وبعملية نوعية بالاشتراك مع مركز شرطة جمرك المنفذ، تمكنوا من إلقاء القبض على متهمين (التاجر والناقل) بتجارة المواد المخدرة".وأشار إلى، أنه "تم ضبط مسافر أجنبي بحوزته مجموعة من المواد المخدرة إضافة إلى وجود نوع جديد لأول مره يتم إدخالها حسب اعتراف الناقل، التي على أثرها تم استدراج المتهم الآخر (التاجر) المتواجد خارج البلاد وذلك من خلال تأمين الاتصال بين الناقل والتاجر".وأضاف القيسي، أن "المتهمين تمت إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون"...