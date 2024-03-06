ائتلاف المالكي يسعى لحصد رئاسة ثلاث حكومات محلية ويؤكد: التغيير قادم

2024-03-06 10:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأربعاء، عن السعي إلى أن يكون محافظو ديالى والديوانية وكربلاء من الائتلاف.

وقال الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "دولة القانون رشحت شخصية ثانية بعيدة عن الجدل لقيادة محافظة ديالى بدلاً من مثنى التميمي، وهذا رأي جمهور ديالى أيضاً وليس رأى دولة القانون فقط".

وأضاف، "أما في كربلاء، فليس ببعيد حصول تغيير فيها، حيث كانت لدولة القانون استحقاق، وتم الاتفاق مع الاطار بهذا الخصوص، لكن لم يتم الالتزام به، وهو بالإتيان بمحافظين جدد، إذ بدأ أعضاء مجلس المحافظة بالاجتماع وقرروا وضع محافظين على هواهم، وهذا غير صحيح، ومخالف للدستور و للورقة التي تم الاتفاق عليها".

وأوضح، "كما هناك تغيير في محافظة الديوانية، وهذا ما تم الاتفاق عليه، وأن رؤية دولة القانون هي تغيير محافظي ديالى والديوانية وكربلاء، إذ ما حصل مخالف للدستور، فجلسة مجلس المحافظة عقدت بتهميش مرشحين مستحقين للفوز، وربما يغيرون في قيادة المحافظة المعنية، لكن تم تهميش هؤلاء المرشحين".

وبيّن، أن "تقسيم المحافظات عدا كركوك والمحافظات الغربية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى)، لم تتدخل فيها دولة القانون، لكن في الاجتماع الأخير مع الإطار أكدنا على التعديل وهو ضرورة".