2024-03-06 10:18:11 - المصدر: منصة إيشان

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، في بيان إنها ستواصل التفاوض عبر وسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال بيان للحركة: “أبدت حماس المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا، غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار […]

ظهرت المقالة حماس ترد بشأن المفاوضات: الاحتلال يتهرب من وقف إطلاق النار أولاً على Eishan.