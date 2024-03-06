جنايات الانبار: السجن 6 سنوات بحق مدان فتح قيود الرواتب الوهمية المغلقة لضحايا الإرهاب

2024-03-06 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق مدان عن جريمة هدر المال العام.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان أقدم مع متهمين اخرين من موظفي تقاعد الانبار والمعقبين ومتعاقدي الـ "كي كارد" بفتح قيود الرواتب الوهمية المغلقة لضحايا الإرهاب".

وبين، أنه "كان يعمل بمنصب مسؤول الحاسبة المركزية في دائرة التقاعد العامة في بغداد".

ولفت الى، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 315/ الشق الأخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".



