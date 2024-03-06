2024-03-06 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت روسيا أنها تسعى، بالتعاون مع الصين، إلى “إنشاء محطة للطاقة النووية على سطح القمر” بين عامي 2033 و2035، قائلة إن الهدف من المشروع هو “توفير الطاقة للمستوطنات البشرية المستقبلية هناك”، وفق صحيفة “التايمز” اللندنية. يأتي ذلك بعد وقت قصير من اتهامات أميركية لموسكو، بتطوير سلاح نووي فضائي لديه القدرة على تدمير شبكات […]

ظهرت المقالة بمشاركة الصين.. روسيا تعلن عن مشروع “نووي” على سطح القمر أولاً على ايرث نيوز.