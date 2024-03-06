2024-03-06 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، التصنيف الجديد للمنتخبات لشهر آذار الحالي. وحل المنتخب الوطني لكرة السلة، المركز الثامن على المستوى العربي والـ91 عالمياً. وذكر الاتحاد العراقي لكرة السلة في بيان أن “الاتحاد العراقي لكرة السلة، يطمح إلى القفز بالترتيب ليصل في المقدمة وذلك من خلال مباريات النافذة الثانية والمباريات الودية الرسمية التي […]

ظهرت المقالة العراق في المركز الـ91 بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة أولاً على ايرث نيوز.