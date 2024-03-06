2024-03-06 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة هدر المال العام. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان رود ” اير نيوز” أن “المدان اقدم مع متهمين اخرين من موظفي تقاعد الانبار والمعقبين ومتعاقدي الكي كارد بفتح قيود الرواتب الوهمية المغلقة لضحايا الإرهاب، لافتاً الى […]

ظهرت المقالة الانبار: السجن 6 سنوات بحق مدان لفتح قيود الرواتب الوهمية لضحايا الإرهاب أولاً على ايرث نيوز.