2024-03-06 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الاربعاء، القبض على تاجر وناقل مواد مخدرة في منفذ الشلامجة. وذكر بيان للهيئة تلقته ايرث نيوز، انه “حرصاً على منع تداولها وانتشار خطرها بين المواطنين تمكنت هيأة المنافذ الحدودية وبعملية نوعية بالاشتراك مع مركز شرطة كمرك المنفذ من القاء القبض على متهمين (التاجر والناقل) بتجارة المواد المخدرة. واضافت […]

ظهرت المقالة الاطاحة بتاجر وناقل مواد مخدرة في منفذ الشلامجة أولاً على ايرث نيوز.