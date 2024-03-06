وزير العمل يطلق خدمة "العراق هويتي" للمشمولين بنظام الحماية الاجتماعية

2024-03-06 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، اطلاق خدمة (العراق هويتي) لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجاناً للمشمولين بنظام الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزيرها احمد الاسدي اعلن اطلاق خدمة (العراق هويتي) لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجاناً للمشمولين بنظام الحماية، بالتنسيق مع فريق التواصل الالكتروني في مكتب رئيس الوزراء".

وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد الموسوي، بحسب البيان، ان "الخدمة تتضمن اصدار البطاقات الوطنية للمستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية وابنائهم مجاناً ممن لم يصدروا البطاقة الوطنية سابقا"، مشيرا الى ان "الأسماء ستعلن على شكل وجبات".

وأضاف الموسوي ان "استقبال المستفيدين سيكون في دائرتي الأحوال المدنية في الاعظمية و الرصافة يومياً من الساعة 3-5 عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت ابتداءً من يوم الاحد الموافق 10-3-2024"، داعياً الاسر التي لم تصدر البطاقة الوطنية المعلنة أسمائهم في الوجبة الأولى المنشورة في الرابط ادناه الى "مراجعة اقسام الحماية الاجتماعية ليتم تزويدهم باستمارة الحاسبة لمراجعة دوائر مديرية الأحوال المدنية".

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