2024-03-06 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الاربعاء (6 آذار 2024)، تسفير 33 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة عبر مطار بغداد الدولي، فيما حثت المواطنين على الإبلاغ عنهم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية واشراف المدير العام اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي، ابعدت كوادر مديرية شؤون الإقامة 33 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار بغداد الدولي".

ووفقا للبيان، حثت المديرية "المواطنين الى تقديم المعلومة والابلاغ عن اي حالة مخالفة لشروط الاقامة وعدم ايوائهم خدمة لامن البلاد".