2024-03-06 11:24:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف استيفاء الأقساط الشهرية للسلف والقروض خلال شهر رمضان. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، ولقرب حلول شهر رمضان تقرر إيقاف استيفاء الأقساط الشهرية للسلف والقروض الممنوحة للموظفين (المدني والعسكري) والمتقاعدين من المصارف […]

ظهرت المقالة المالية توقف استيفاء الأقساط الشهرية للسلف والقروض خلال شهر رمضان أولاً على Eishan.