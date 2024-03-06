2024-03-06 11:24:10 - المصدر: منصة إيشان

كشف الجيش الأمريكي معلومات جديدة عن ديفيد سلاتر الموظف في القوات الجوية الذي تم اتهامه هذا الأسبوع بمشاركة معلومات سرية على موقع أجنبي للمواعدة. ووفقا للسجله الرسمي الذي قدمه الجيش للمتهم فقد اتضح أنه خدم في العراق وقطر وأفغانستان، وأنه ضابط متقاعد. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي روث كاسترو، إن سلاتر أرسل إلى العراق وأفغانستان وقطر، […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي يكشف معلومات جديدة عن الضابط المتهم بنشر أسرار على موقع للمواعدة أولاً على Eishan.