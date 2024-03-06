2024-03-06 11:24:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت شركة نفط ميسان بالتعاون مع نظيرتها (بتروجاينا) الصينيــة، حفر ست آبار جديدة في حقل الحلفاية النفطي مع استصلاح ثمانٍ أخرى. وقال مدير الشركة المهندس حسين كاظم لعيبي لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “ايشان” إنَّ “الشركات الصينية (داجين) و(بوهاي) و(انتون اويل) المتعاقدة مع شركة (بتروجاينا) الصينيــة انهت عمليات حفر ست آبار وفق الطرق الأفقية والعمودية والموجّهة، […]

ظهرت المقالة حفر 6 آبار جديدة واستصلاح 8 أُخَر في ميسان أولاً على Eishan.