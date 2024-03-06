2024-03-06 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، تبنيها خطة عمل واضحة تجاه معالجة حالات الضعف ضمن القطاع نتيجة تأخر ادخال التكنولوجيا الحديثة وفق المعايير الدولية في عمل هيئة الكمارك “. وذكر بيان للوزارة ورد” ايرث نيوز” انها وضعت ضمن منهاج عملها اصلاح وتحديث اساليب الأداء الكمركي بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية وفق النظم العالمية الرصينة […]

ظهرت المقالة المالية: ماضون بتطبيق نظام الأسيكودا في المنافذ والمراكز الجمركية أولاً على ايرث نيوز.