2024-03-06 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن انضمام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رسميًا الى فريق التعاون الفني TCG في منظمة اليونسكو بعد فوز الدكتور (بشير جميل خليل) ممثلا عن وزارة التربية في فعاليات المؤتمر الذي عُقد مؤخرا على مدى يومين متتاليين في العاصمة باريس. ونقل بيان للوزارة ورد ” ايرث نيوز” مباركة […]

ظهرت المقالة العراق يحصل على عضوية فريق التعاون الفني TCG لدى اليونسكو أولاً على ايرث نيوز.