2024-03-06 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، اطلاق خدمة (العراق هويتي) لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجاناً للمشمولين بنظام الحماية الاجتماعية. وقالت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “وزيرها احمد الاسدي اعلن اطلاق خدمة (العراق هويتي) لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجاناً للمشمولين بنظام الحماية، بالتنسيق مع فريق التواصل الالكتروني في مكتب رئيس الوزراء”. وأوضح رئيس […]

ظهرت المقالة العمل تطلق خدمة (العراق هويتي) للمشمولين بنظام الحماية الاجتماعية أولاً على ايرث نيوز.