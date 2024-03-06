2024-03-06 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان اليوم الاربعاء، عن تمكن قسم مكافحة الاجرام من كشف حادث قتل في قضاء الكحلاء بعد مضي يومين على تنفيذ الجريمة. وذكرت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “نتيجة العمل المهني تم كشف ملابسات الجريمة والقبض على منفذها، وبعد التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه باستئجار المجني عليه […]

ظهرت المقالة ميسان: الكشف عن جريمة قتل غامضة راح ضحيتها صاحب دراجة “تك تك” أولاً على ايرث نيوز.